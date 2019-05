Snelfietsroute door Besoyensestraat; gemeenteraad Waalwijk geeft er nog geen klap op

WAALWIJK - Wordt de Besoyensestraat in Waalwijk nou wel of niet onderdeel van de snelfietsroute? De bewoners, die fel tegen zijn, moeten nog even afwachten. De gemeenteraad heeft het besluit naar de agenda van 6 juni verschoven.

,,Luister nou eens”, riep een emotionele bewoner van de Besoyensestraat in Waalwijk gisteravond voorafgaand aan de gemeenteraad van Waalwijk. ,,We zijn het spuugzat.” Al anderhalf jaar proberen bewoners van de Besoyenstraat de gemeente duidelijk te maken dat hun straat niet geschikt is voor een snelfietsroute. ,,Maar naar onze argumenten wordt niet geluisterd.”

De bewoners vinden hun straat met het vele verkeer, de zijwegen en kruisingen niet geschikt als snelfietsroute. Het college denkt daar anders over en houdt, ook na onderzoek, aan het plan vast. De gemeenteraad had er gisteren een klap op kunnen geven, maar deed dat niet. Het besluit van het college werd van de agenda gehaald en naar 6 juni verschoven. Dan willen de partijen het er nog eens over hebben.

Fietsersbond

De bewoners grepen hun kans om nogmaals duidelijk te maken waarom een snelfietsroute door hun straat ‘echt niet kan’. Ze werden daarbij gesteund door Siem van Dijk van de fietsersbond. ,,Doe het niet”, gaf Van Dijk de gemeenteraad mee. De fietsersbond ziet de snelfietsroute liever via de Meidoornstraat lopen. ,,Dat is misschien een paar honderd meter om, maar dat geeft niks. Voor een fietser die lekker in een flow zit, maakt dat niks uit.”

Jan van Baardwijk van LokaalBelang vroeg zich af of Van Dijk zich daar niet in vergist. ,,Verkeer is net als water, zoekt altijd de kortste weg.”