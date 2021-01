Snelheid moet eruit op de Middenweg: aanpassing drempels

Brandbom gegooid in centrum Drunen: veel glas, weinig schade

6:42 DRUNEN - In de Grotestraat in Drunen is zondagnacht rpnd 0.30 uur een brandbom op straat gegooid. De molotovcocktail zorgde voor een flinke steekvlam, en het glas van de fles vloog in het rond.