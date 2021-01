Sneller contact tijdens de jaarwisseling. ‘Maar zeker géén kliklijn of zoiets’

Om maar direct een mogelijk misverstand uit de wereld te helpen: het speciale telefoonnummer dat voor die ene dag geldt, is pertinent níet bedoeld als een soort kliklijn over mensen die met vuurwerk over straat lopen of een stapel hout in brand steken.

,,Daar is Buurt Bestuurt niet voor’’, stelt woordvoerster Ilonka Mudde met klem. ,,Wij vertegenwoordigen de wijk en zijn er om iets te organiseren of te regelen. De gemeente heeft haar eigen taken en verantwoordelijkheden, net als de politie.”

Alleen tijdens de jaarwisseling

Waar het nummer dan wél voor is bedoeld? Mudde noemt een voorbeeld. ,,Stel dat er ergens in de wijk een hoopje rotzooi ligt dat tijdens de jaarwisseling in brand gestoken zou kúnnen worden. Dan kan dat dan ook buiten kantoortijden gemeld worden. Het nummer is ook alleen bedoeld voor tijdens de jaarwisseling.”

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de lezing van Mudde. ,,Normaal gesproken kunnen dergelijke zaken over bijvoorbeeld rommel gemeld worden via de buitenbeter-app. Maar die wordt buiten kantoortijden niet uitgelezen. Het nummer is voor dergelijke zaken bedoeld en alleen tijdens de jaarwisseling; en dus niet voor allerlei andere meldingen.”

Hij wijst erop dat in geval van ernstige zaken, sowieso de politie de aangewezen instantie is om te bellen.

Allerminst rustig

De afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van de afgelopen jaarwisseling. Want terwijl Heusden communiceerde dat oud en nieuw in de gemeente rustig was verlopen, hadden veel mensen op Vlijmen-Vliedberg (en ook in Oudheusden) daar een andere beleving bij.

Zo wees Mudde van Buurt Bestuurt op de Vliedberg op de branden en brandjes die in de aanloop naar de jaarwisseling plaatshadden, waarbij onder meer een auto, een bankstel, een auto vol met banden en een auto met daarin hooi in vlammen opgingen. Ook zou op oudejaarsdag continu vuurwerk zijn afgestoken, ondanks het vuurwerkverbod.

‘Een prima gesprek’

Burgemeester Willemijn van Hees pikte deze signalen op en ging met vertegenwoordigers van Buurt Bestuurt om tafel. ,,Een prima gesprek”, aldus Mudde. ,,Zoals we altijd goede gesprekken hebben.”