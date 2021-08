Snelwandelen of rennen? De discussie is er altijd. ‘Maar chips in schoenen maken de sport kapot’

Is het snelwandelen, of is het hardlopen? Juryleden moeten dat met het oog constateren. Chips in de schoenen kunnen dat oplossen. Paul Jansen is er geen voorstander van.

Snelwandelen. In Nederland is het niet meer dan een dode tak aan de boom van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Paul Jansen (48) probeert er met zijn prestaties op zijn manier nog wat leven in te brengen. Zo is zijn beste tijd op de 20 kilometer 1.36.36. Maar al járen vaardigt Nederland geen atleten meer af voor de Spelen. “De limiet ligt erg hoog”, weet Jansen. ,,Het lijkt wel of de Atletiekunie geen zin heeft om er een snelwandelaar naartoe te sturen.”

Soms mijmert hij erover. ,,Als ik een jaar of twintig jonger was geweest, had ik misschien een kans gemaakt.” Nog niet zo heel lang geleden gaf hij zich volledig over aan deze sport. ,,Ik heb er talent voor, ik geniet ervan. En ik verbeter me nog altijd.” Ook mooi: de DAK-ker – de Drunense wandel- en atletiekvereniging is de enige club in Nederland die snelwandeltrainingen geeft – is een topper in ons land. Wel eentje die zijn plaats weet. ,,Ik heb in Tsjechië meegedaan aan een kwalificatiewedstrijd voor de Spelen. Ik werd een na laatste. Was ik heel blij mee.”

Het snelwandelen begon gisteren met de twintig kilometer. De kans dat je technisch fout gaat lopen in de eindsprint is dan groter. De neiging om het wandelen te veranderen in hardlopen, dus te gaan zweven en zonder gestrekte knie te lopen, kan dikwijls niet meer genegeerd worden. Met rode kaarten tot gevolg. Drie keer drie prent gezien, is gezien. Weg kans op een medaille.

Zweven of niet zweven, het is heel arbitrair. Dat kan opgelost worden. ,,Door in de schoenen een chip te plaatsen. Heb je niet met één voet contact met de grond, dan krijg je automatisch een rode kaart. Een soort VAR dus.” Een mooie en eerlijke oplossing, toch? ,,Ik ben er geen voorstander van. Waarschijnlijk is de kans op uitvallen groter. Het maakt de sport kapot.”

Binnen de atletiek is een discussie gaande over de nieuwste hardloopschoenen: door de demping gaan de atleten sneller. ,,Snelwandelaars hebben er niks aan. Die dragen juist schoenen met een dunne zool om ervoor te zorgen dat de knie gestrekt blijft.”