‘Snotneuzen’ vernielen wensboom Oudheusden. ,,Wie doet nou zoiets?”

OUDHEUSDEN - Boos, heel erg boos is Patricia Couwenberg, voorzitter van Buurt Bestuurt Oudheusden. En met haar een grote groep inwoners. De wensboom in het dorp is vernield, er is voor honderden euro's schade. Er is aangifte gedaan, de daders staan op beeld. ,,Dit mag gewoon niet, ook al zijn het misschien snotneuzen.”

Precies zes dagen stond de enorme kerstboom er. Op de bekende plek, Julianastraat-Voetiusstraat. Koos Buurt Bestuurt vorig jaar nog voor twee kunstkerstbomen, dit jaar werd weer een echte kerstboom geregeld. ,,Een meter of acht, negen hoog", aldus Couwenberg. ,,We dachten dat de mensen vanwege corona wel weer graag een echte boom zouden willen.” Totale kosten al snel zo'n 800 euro, nog zonder de bekabeling.

Waar andere jaren schoolkinderen de boom versierden, was dat dit jaar vanwege corona niet het geval. ,,We wilden voorkomen dat mensen onnodig heen en weer lopen en met elkaar in contact komen.” Buurt Bestuurt zorgde zelf voor lampjes in de boom, via de professionele verlichting die al eerder was gekocht. De boom hing niet direct ramvol met allerlei wensen, maar verschillende Oudheusdenaren hadden de weg al wel gevonden. ,,Mensen die elkaar groeten, het beste wensen, kinderen die een tekening hadden gemaakt.”

Tweede kerstdag kreeg Couwenberg een anoniem telefoontje. ,,De boom was aangestoken, nadat eerder al de lampjes waren vernield. Wie doet nou zoiets?” Via verschillende beveiligingscamera's zijn volgens Couwenberg beelden beschikbaar. Ze hoopt dat de politie er iets mee kan. Ze heeft ook aangifte gedaan van de vernielingen. ,,Waarschijnlijk zijn het snotneuzen geweest. Het is gebeurd rond half vier 's nachts, dan horen ze gewoon op bed te liggen.”

Buurt Bestuurt zag geen andere mogelijkheid dat de boom weg te halen, waar die normaal gesproken tot een week na de jaarwisseling blijft staan. ,,Hij stond scheef en dat leverde gevaar op. Zeker ook vanwege de gesmolten kabels.”

Buurt Bestuurt krijgt veel reacties van inwoners. ,,Mensen zijn boos, maar we krijgen ook veel steun. Ze willen volgend toch weer een boom, want velen waren er trots op dat we in Oudheusden zo'n boom hadden.”