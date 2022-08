Sociaal Lokaal wil opheldering over afvalcampagne in Waalwijk: ‘Is dit niet misleidend?’

WAALWIJK - Sociaal Lokaal is verbaasd over de campagne Afval is waardevol in Waalwijk. De boodschap is helder: betere afvalscheiding loont, ook financieel. Maar de praktijk leert anders, vindt de partij. Ze wil uitleg.