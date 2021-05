Sociale dienst in De Langstraat: hoe verdelen Waalwijk, Loon op Zand en Heusden de rekening?

DE LANGSTRAAT - Waalwijk, Heusden en Loon op Zand betalen samen de rekening van Baanbrekers. Waalwijk en Heusden betalen fors meer dan Loon op Zand. Is dat eerlijk of moet er iets veranderen?

Ze zijn er nog niet uit, de gemeenten in De Langstraat. Wie betaalt wat aan Baanbrekers? Na acht jaar is er opnieuw gekeken naar de financiële verdeling. Loon op Zand moet voortaan meer gaan betalen, was het idee. Waalwijk en Heusden minder. Geen goed plan, dachten ze op het gemeentehuis in Kaatsheuvel. Woensdag is er opnieuw overleg.

De helft

Waalwijk betaalt dit jaar een kleine 2.9 miljoen euro gemeentelijke bijdrage aan de sociale dienst en werkvoorziening, Heusden ruim 2,6 miljoen euro, Loon op Zand bijna 1.4 miljoen euro. De verschillen zijn fors, maar dat is het aantal inwoners ook. In Waalwijk wonen 48.000 inwoners, in Loon op Zand nog niet de helft.

De huidige regeling is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel, zegt Ad van Oudheusden, directeur van Baanbrekers. ,,Nu is er meer gekeken naar het aantallen cliënten per gemeente.”

Eerlijker

Dat is eerlijker en valt ook beter uit te leggen, zegt bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van Heusden. Toch is het voorstel om het voortaan anders te doen vorige week van de agenda gehaald. Loon op Zand wil het er nog eens over hebben, beaamt Van Oudheusden. ,,Deze week vindt er overleg plaats tussen de wethouders.”

Loon op Zand

Wanneer de nieuwe verdeelsleutel door zou gaan, dan verandert er voor Waalwijk niet zo veel. Heusden zou echter 270.000 euro goedkoper uit zijn, Loon op Zand zou 255.000 euro meer moeten gaan betalen.” Om te voorkomen dat Loon op Zand te abrupt met een forse kostenstijging wordt geconfronteerd, zou de nieuwe regeling in stapjes worden ingevoerd.

Quote Je kunt zeggen; per gemeente afrekenen op aantallen, dat is eerlijker, maar als we dat gaan doen, dan krijg je ook te maken met fluctua­ties. Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers

Van Oudheusden: ,,Je kunt zeggen; per gemeente afrekenen op aantallen, dat is eerlijker, maar als we dat gaan doen, dan krijg je ook te maken met fluctuaties. Het ene jaar doen er uit de ene gemeente meer mensen een beroep op Baanbrekers dan het andere jaar.” Het risico is dan dat gemeenten straks weer moeten bijbetalen. ,,Dan krijg je elk jaar die discussie. De vraag is of dat wel zo wijs is.”

Bovendien past het niet echt bij de manier van werken van Baanbrekers, vindt Van Oudheusden. ,,Als wij bemiddelen voor iemand die in een uitkering zit, dan gaan wij niet kijken uit welke gemeente hij of zij komt. We kijken wie het beste past bij bepaald werk.”

De gemeentelijke bijdragen zijn overigens niet de enige inkomsten van Baanbrekers. Baanbrekers krijgt via de gemeenten ook gelden voor onder meer sociale werkvoorziening, uitkeringen en bijzondere bijstand. Dat geld krijgen gemeenten van de rijksoverheid. De begroting van Baanbrekers bedraagt in totaal 47.6 miljoen euro.