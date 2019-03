Sokkel in vesting Heusden klaar voor nieuw kunstwerk

Gezocht met spoed: bouwplek voor decors van Notenkra­kers en Djemm!

9:29 WAALWIJK - De Waalwijkse musicalgroepen Djemm! en De Notenkrakers zoeken met spoed een bouwplek voor decors. Ze doen een dringend beroep op ondernemers en pandeigenaren om ruimte beschikbaar te stellen. Om geplande voorstellingen niet in gevaar in te brengen, is haast geboden.