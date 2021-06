Soldaatjes van Ooit zijn uit de bagger en wacht minutieuze inspectie

Strak in het gelid en met een strenge, vorsende blik kijken ze bewegingsloos voor zich uit. Alsof ze waken over de andere beelden en materiaal op het terrein van Meesters In BV in Tienhoven, gespecialiseerd in natuursteen- en betonreparaties. De vier uit ‘het moeras’ van Landgoed Steenenburg in Drunen getrokken soldaten zijn overigens een kleurrijke dissonant, want verder overheerst toch vooral de grauwe kleur van beton.