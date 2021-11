Soldaten terug in de vijver, tussen hun Napoleontische kameraden

De vier stenen soldaten stonden enige tijd bij Meesters In, in Ameide/Tienhoven. Daar hebben experts van ingenieursbureau Solid Services uit Udenhout ze grondig geïnspecteerd. Heusden wil weten hoe goed het beton nog is, of er wellicht loszittende onderdelen zijn, of het ijzer in het beton mogelijk aan het roesten is.