‘Sompen’ op weg naar één groot ‘wild’ natuurgebied. Maar wel met een kick-start

Waalwijk juicht komst elektri­sche deelscoo­ters toe: 'Vooral Haven nog een blinde vlek’

14 januari WAALWIJK - De groene, elektrische deelscooters van GO Sharing gaan waarschijnlijk vanaf eind maart de weg op in Waalwijk. Het bedrijf en de gemeente maken de komende tijd definitieve afspraken over het aantal e-scooters, de plekken om te stallen en parkeren, handhaving en communicatie.