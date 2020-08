Soms bezoekt het kwaad het buitenwinkeltje, is opeens het potje geld weg

ELSHOUT - In de zomer staan her en der op de stoep in Elshout onbemande buitenwinkeltjes. Honing, asperges, tuinbonen; er is van alles te koop. Incidenteel gaat het mis, is plots het potje geld weg. ,,Een heel naar gevoel. Dan geef ik mijn groentes net zo lief weg.”

Goed lopende handel. Dat denk je als je het geldbusje optilt dat bij Wim Klerks en An van der Meijden bij hun buitenwinkeltje aan de Wolfshoek in Elshout staat. Maar de inhoud rinkelt niet: er zitten een paar stenen in om te voorkomen dat het omwaait. Als het bij stenen blijft en er verdwijnt tóch een plant, is An daar niet meteen rouwig om. ,,Hebben ze er maar lekker veel plezier van. We hebben te veel planten, willen gaan minderen.”

Ze moeten achterom komen

Hun ambulante handel bevat ook honing, afkomstig van vier bijenvolken. Geld weghalen, hetgeen onlangs een man in Lage Mierde overkwam - zestig euro, bedoeld voor een goed doel -, dat is hen dus nog nooit overkomen: de potjes, aangeboden tussen eind mei en oktober, staan niet op het trottoir. An: ,,Ze moeten achterom komen. Nee, aanbellen werkt niet. We zijn bijna altijd buiten.”

Via de poort aan honing komen is geen straf: de tuin is een Hof van Eden, puur genieten. Wim: ,,Onze tuin levert altijd gesprekken op. Mensen met belangstelling voor honing, zijn meestal ook wel met de natuur bezig.” An: ,,Of ze vragen tuinadvies. Superleuk om je kennis met een ander te delen. Mensen ontmoeten, dat is het leukste van ons winkeltje.”

Quote Het gaat ons vooral om de gezellig­heid. En de waardering. Als je in Elshout hoort dat de tomaatjes zó lekker waren, doet je dat goed. Corry Beekmans, eigenaar van buitenkraampje met groente en lavendel

Schuin tegenover Klerks woont Gerard Beekmans. Van thuis uit opgegroeid in de tuinbouw, zet hij dat achter zijn huis op heel kleine schaal voort. Als het te veel tomaten, komkommers, paprika’ of boontjes oplevert, stalt Corry de etenswaren uit, soms aangevuld met lavendel, die aan het begin van de oprit staat. ,,Van geld dat we ermee verdienen, kunnen we het zaad kopen voor een volgend seizoen”, zegt ze. ,,Het gaat ons vooral om de gezelligheid. En de waardering. Als je in Elshout hoort dat de tomaatjes zó lekker waren, doet je dat goed.”

Vervelende ervaringen bleven heel lang uit. ,,Wat ik aanbied en wat er aan geld in het potje zit, dat klopt ongeveer. Heel precies houd ik het niet bij, elkaar vertrouwen vind ik belangrijk.” Vorig jaar ging het echter mis: potje verdwenen. ,,Daar heb ik een heel naar gevoel aan overgehouden. Het moet niet te veel gebeuren, dan denk ik erover om ermee te stoppen. Geef ik mijn groentes net zo lief weg.”

Kastje om te betalen aan de overkant

Bij Giersbergen staat het stalletje met pompoenen, rabarber en rode bietjes bij de zorgboerderij van haar dochter. Opmerkelijk: een kastje om te betalen staat aan de overkant van de straat, op haar eigen dam. Francien van Rooij wil er gewoonweg meer zicht op hebben, geleerd van vervelende ervaringen. ,,Eerst stond er een busje, werd weggehaald. Daarna moesten ze het geld in de brievenbus gooien. Die werd op een zondagmiddag opengebroken, ik zag het gebeuren.”

Wat haar ook is overkomen: wel betalen, maar wat wordt meegenomen correspondeert daar niet mee. ,,Keurige man en vrouw. Zij bleef maar noten van mijn zus bij laden. Ik zei er wat van, ze deed net of ze er recht op had. Kijk, dan heb je aan mij een kwaaie. Word ik giftig.”

Voor de duidelijkheid: ,,Het zijn uitzonderingen, hoor. Het is vooral erg leuk om te doen. En je hebt nogal snel aanspraak. Het is fijn om wat er te veel in de hof staat met een ander te delen.”