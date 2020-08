‘Spaans benauwd van de tweede golf’

Ze besmette de wereld vanuit een legerbasis in de VS. Amerikanen die in Europa gingen vechten, namen de griep mee. De Eerste Wereldoorlog had toen de rol die nu vliegverkeer en massatoerisme spelen. Door de oorlogscensuur schreven alleen kranten in neutraal Spanje over de griep. Die dus prompt Spaanse griep ging heten. Toen ik dat las, dacht ik: Trump en consorten hebben het nu maar al te graag over het Chinese virus in plaats van over corona.