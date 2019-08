Spanning maakt autovoetbal leuk: ‘De eerste klap is het mooist’

ALMKERK - Een middag vol spektakel luidt de aankondiging van het jaarlijkse Autovoetbal in Almkerk. En dat dit niet overdreven is, blijkt al snel als het startsein voor de eerste wedstrijd gegeven is.

Maar voor het zover is, moet er nog gesleuteld worden. Geprepareerde auto’s staan in slagorde, veelal met de motorkap open, voor een laatste check. Vaak voorzien van ludieke teksten als ‘’s middags plezier, ‘s avonds bier’, ‘niet aanraken, ik ben moe’ en ‘mop, mop, gas erop.’ De bestuurders staan te popelen om te beginnen.

Werkendam

Dirk Snoei doet voor de tweede keer mee. Met tien auto’s verdeeld over twee teams is hij uit Werkendam gekomen: de Werke douwer en de Werke rammers. Het is vooral de spanning die het zo leuk maakt, vertelt hij. ,,De eerste klap is het mooist.” Gevaarlijk vindt hij het niet. ,,De auto’s zijn zo gemaakt dat er weinig kan gebeuren.” De veiligheid staat ook bij de organisatie voorop. Alle auto’s worden vooraf gekeurd. Zo wordt bekeken of de accu vaststaat en of er achter de bestuurder een ijzeren balk zit. En voordat gereden wordt, wordt de gordel nog gecontroleerd.

Volledig scherm Eerst nog even sleutelen. © Teus Van Tilborg

Iveco

Sven Slippens van het Iveco-team haalt de laatste losse onderdelen uit zijn auto. ,,Dit is echt mooi. Elk jaar doe ik mee. Vorig jaar ging het wat minder, maar ik had wel schik. Twee keer stond ik in de fik en toch bleef de motor lopen. Nee, bang voor ongelukken ben ik niet. Van jongs af zit ik al in de cross. En weet je wat ik het mooist vind? De start. Ik trap het gas in en laat het niet meer los.”

Het blijft toch iets bijzonders: auto’s die met een bal van ruim 300 kilo een potje voetbal spelen. Aan deelnemers geen gebrek. Niet alle inschrijvingen konden gehonoreerd worden. ,,Een teken dat het evenement goed aangeschreven staat”, zegt Marije Vos van de werkgroep Plons van de stichting Jeugdwerk De Soos.

Voordat de eerste auto’s in de baan komen, wordt een moment stilgestaan bij het ongeval in Rijswijk, eerder in de week waarbij een team betrokken was dat vandaag aan de start zou staan. Maar dan kan toch het spektakel beginnen. De eerste wedstrijd is tussen de teams van Bertje’s Autopaleis en MAF. Een spektakel wordt het al direct. De bal belandt over de strobalen in plaats van erin. Spoedig is ook een wissel nodig. Veel herrie, en een bal die klem zit. Onderdelen vliegen door de lucht. Sensatie als in volle vaart achteruit tegen de tegenstander gereden wordt. MAF neemt de leiding en houdt dit. De eerste wedstrijd zit er op.

Sensationele finale

,,Spectaculaire acties willen we zien”, roept de speaker tijdens de volgende wedstrijd. Nou dat gebeurt ook. Rook, een vastzittend wiel. De wedstrijd gaat door. ,,Je houdt je hart vast”, zegt een bezoeker langs de lijn. Het loopt allemaal goed af. In een sensationele finale wint het team MAF. ,,Goed gedaan jongens.”