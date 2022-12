Spanning stijgt rond naam multifunctionele accommodatie Almkerk

Aantal incidenten met verwarden groeit, maar wat als het echt fout gaat? ‘Het is constant risico’s inschatten’

WAALWIJK – Ruzies, brandjes of vervuiling. Het aantal inwoners met ernstig verward gedrag neemt toe in Waalwijk. De impact op de mensen zelf én hun omgeving is groot. Het vinden van juiste hulp is een hele worsteling.

4 december