Spanning stijgt: Waalwijk in de race voor Muziekfeest op het Plein

In een solarboot strijden voor de olijftak

6:11 DRUNEN - De stadshaven en de jachthaven in de vesting Heusden. Daar is het vrijdag 14 en zaterdag 15 juni te doen. In elk geval voor Alicia Neijmeijer (16) uit Sprang-Capelle, Sanne van Engelen (15) uit Vlijmen en Bjorn Dumont (16) uit Drunen.