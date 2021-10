Spanning voor de Efteling wint het van actie voor spanning in de autoband

KAATSHEUVEL - De brandstofprijzen zijn torenhoog. Daar kun je wat aan doen, zegt Lekker op Weg. Gisteren was die te gast op de parkeerplaats van de Efteling. Maar lang niet iedereen had belangstelling voor hun tips.

Volledig scherm Een actie voor betere bandenspanning op het parkeerterrein van de Efteling. © jan zandee

Rond negen uur arriveren de eerste auto’s al op de parkeerplaatsen van de Efteling. Voor een lekker dagje dwalen door het sprookjespark moet aardig in de portemonnee worden gedoken. Voor een entreebewijs, de inwendige mens moet van energie worden voorzien. Komt nog bij dat een ritje naar en van Kaatsheuvel de laatste maanden stevig in de papieren is gelopen. Even een tank volgooien langs de snelweg, dan ben je dik twee euro per liter kwijt.

Kost minder benzine

Daar is wat aan te doen, vertellen banners van de organisatie Lekker op weg. Zorg dat je banden op spanning zijn. Kost minder benzine, ze slijten niet zo hard – op termijn heb je daar ook profijt van. En je vermindert de CO2-uitstoot. Maar je moet het wel weten. Daarom bieden Tom Van de Voort en Bryan Brouwer automobilisten aan om gratis de bandenspanning te controleren.

Wachten is niet nodig. Een auto met een flyer achter de ruitenwisser, daarvan weten ze: we moeten met die banden aan de slag. Het is een douceurtje, geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterschappen, toch is bij lange na niet iedereen bereid om mee te doen. Van de Voort: ,,Ze denken: er zit iets achter, het zal wel niet echt gratis zijn. Daarom hoor je weleens smoesjes: net naar de garage geweest, of volgende week worden er winterbanden opgelegd.”

Volledig scherm De meeste Efteling-bezoekers op het parkeerterrein hadden weinig oog voor de actie voor betere bandenspanning. Zij waren vooral bezig met hun bezoekje aan het pretpark. © jan zandee

Meedoen levert meer op dan goed opgepompte banden, zegt Brouwer. ,,Als we klaar zijn, laten we een rapportje achter. En een folder, waarin staat dat er meer mogelijkheden zijn om brandstof te besparen. Werken met een start-stopsysteem, cruise control gebruiken, de eco-modus hanteren. ” De eco-modus is een systeem dat de motor en stroom verbruikende systemen, zoals verwarming en airco, zo zuinig mogelijk werken. “In sommige auto’s is dat automatisch geregeld, bij andere moet je die in- en uitschakelen. Het gaat dus om bewustwording.”

Dat juist deze week Lekker op weg volop aandacht geeft aan deze brandstof besparende elementen is heel logisch. De herfstvakantie is begonnen, veel gezinnen gaan een dagje uit. Dikwijls ligt de Efteling niet naast de deur, wordt zijn ritje behoorlijk prijzig.

Altijd op cruise control

Voor Rivano De Laat uit België telt nostalgie om de Efteling op te zoeken. ,,Ik heb een tijd in Tilburg gewoond.” De bars in zijn autobanden zullen worden gecheckt. ,,Eentje loopt altijd leeg, die krijgt zeker lucht. Ja, ik probeer zuinig te rijden. Zet ‘m altijd op cruise control.”

Arne Stallen uit Breda is samen met zijn ouders en zus naar Kaatsheuvel gekomen. ,,Ik zou er eigenlijk wat meer op moeten letten, maar ik rijd niet zo veel.” Lachend: “,,k heb geen last van die hoge benzineprijs, want ik tank altijd voor twee tientjes.”

Jermain van der List wil wel het rapportje, maar de flyer om andere tips heeft hij niet nodig. ,,Cruise controle, start-stopsysteem: dat zit niet in mijn auto.”