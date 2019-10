Speciaal scherm moet poelkikkers op Steenenburg redden

Gordel dragen wordt vergeten in Waalwijk: politie deelt acht boetes uit

10:47 WAALWIJK - Het is voor je eigen veiligheid: een gordel dragen. Dat kwartje is niet gevallen bij enkele automobilisten in de Sint Antoniusstraat en Putstraat in Waalwijk. In die straten hield de politie dinsdag een controle.