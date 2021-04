Speciaal zorgpotje ‘geen wondermiddel voor alle problemen’

Eén van de dingen die Heusden nog preciezer in beeld wil krijgen, is welke creatieve maatregelen om hulp te bieden nu wel werken en welke niet.

Uitgangspunt bij het persoonlijk passend pakket is dat Heusden voor iedereen die dat nodig heeft, ‘hulp op maat’ wil (blijven) leveren. Dat wil vooral zeggen: wie of welk probleem is het best gebaat bij welke oplossing? Out of the box-denken wordt daarbij gestimuleerd; mensen die in de problemen zitten op een ongebruikelijke manier helpen.

Stijgende kosten

Want de oplossing voor problemen in de jeugdzorg ligt volgens Van Steen lang niet altijd in het systeem met allerlei ‘arrangementen’ dat de afgelopen jaren is opgetuigd. Volgens de wethouder bieden die lang niet altijd de hulp die nodig is. Een systeem dat ook nog eens tot alsmaar hogere kosten leidt. Heusden kan daarover meepraten. De kosten voor de jeugdhulp over 2020 zijn bijna 1,9 miljoen hoger dan gedacht. En nog niet alle kosten zijn in beeld.

Heusden heeft voor het bieden van ‘maatwerk’ enkele jaren geleden al het persoonlijk passend pakket (ppp) in het leven geroepen. Van der Steen is ervan overtuigd dat mensen daarmee beter worden geholpen, én dat de zorgkosten dalen. De aanpak zou vorig jaar een ‘maatschappelijk rendement’ voor alleen al jeugdigen van één miljoen euro hebben opgeleverd.

Voorbeelden

Heusden geeft een paar voorbeelden. Zo is een keer een niet-gecontracteerde gezinscoach ingezet (kosten 4600 euro) om een uithuisplaatsing (geschatte kosten 56.000 euro) te voorkomen. Rendement: 51.000 euro. Dat dit voorbeeld op het terrein van jeugdhulp ligt, is geen toeval: zeven van de tien keer wordt het ppp ingezet om duurdere jeugdhulp te voorkomen.

Een ander voorbeeld: (leerlingen)vervoer aanbieden, hoewel iemand daar volgens de regeltjes niet voor in aanmerking komt. Of een conflictbemiddelaar inzetten waarmee een duurder jeugdarrangement wordt voorkomen.

Van Steen wil wel scherp blijven kijken naar het ppp. ,,Want ik denk dat we soms ook hulp bieden die eigenlijk niet bij ons thuishoort, maar bij de ouders of misschien bij de school. Het is niet zo dat de gemeente altijd maar de oplossing heeft of moet zoeken.”

Persoonlijk passend pakket ♦ Vorig jaar sloot Heusden 229 overeenkomsten, voor 153 inwoners; de jaren ervoor waren dat er 139 en 126. ♦ Het ging in 2020 om 78 jeugdigen en 75 volwassenen. ♦ Heusden gaf in 2020 aan het ppp 886.000 euro uit. ♦ Maatwerkoplossingen kunnen oplopen van 600 tot 50.000 euro. ♦ Een aanvraag voor ppp loopt altijd via hulpverleners.