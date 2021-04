Speelfilm door en voor Heusdenaren moet helpen bij een andere kijk op eenzaamheid

Een live openluchtvoorstelling op ’t Plein in Vlijmen zoals in 2018 zit er voorlopig niet in. ,,Maar het thema eenzaamheid is het afgelopen jaar alleen maar belangrijker geworden”, stelt Jeroen van den Bosch, voorzitter van organisator Stichting Evenementen Vlijmen. ,,De eenzaamheid is mede door corona verder toegenomen, vooral ook onder jongeren.”

Film ‘Herman’

De opzet van het oorspronkelijke plan dat vorig jaar op stapel stond, is deels overeind gebleven. In elk geval wat betreft het thema. Maar het plan is wel aangepast, wordt breder getrokken. Als projectnaam is gekozen voor ‘Een andere kijk op eenzaamheid’.

Waar het uiteindelijk om gaat? Dat doel, een missie bijna, blijft onveranderd: mensen bewust maken dat eenzaamheid bestaat. Proberen te zorgen dat mensen eenzaamheid herkennen; leren hoe je iets aan eenzaamheid kunt doen. Die zaken staan centraal. Daarbij wordt gebruikgemaakt van educatie, onderzoek en een voorstelling. ,,De voorstelling hebben we, gezien de coronamaatregelen, omgevormd tot de speelfilm ‘Herman’. De opnames vinden plaats in de gemeente Heusden en de film zal in alle kernen worden getoond; van een drive-in locatie tot bij mensen thuis in de woonkamer.”

Ook humor

De film zal net als de oorspronkelijk geplande openluchtvoorstelling het thema op een luchtige manier overbrengen, is de bedoeling. ,,Een film met de nodige humor, maar die ook mensen raakt en verbindt.” Om dat te bereiken, vergroot de organisatie niet alleen het bereik maar is ook het budget groter. ,,Daardoor kunnen we de speelfilm door een professionele crew laten maken.”

Voor het onderzoek wordt samengewerkt met Eric Schoenmakers, eenzaamheidsexperts van Fontys Hogescholen. Om in beeld te krijgen welke impact de speelfilm heeft, krijgen de toeschouwers vooraf en achteraf vragen voorgelegd. Van den Bosch: ,,We willen graag mensen bewust maken, en meten of deze speelfilm daaraan heeft bijgedragen. We willen niet alleen laten zien wat eenzaamheid nu eigenlijk is en wat het met iemand doet, maar ook meegeven wat je er zelf aan kunt doen.”

Basisscholen

Om de problematiek ook bij kinderen onder de aandacht te brengen is een educatief programma samengesteld voor basisscholen. Afhankelijk van de maatregelen en mogelijkheden wil de stichting dit in het najaar uitrollen bij de scholen. Aansluitend wordt de speelfilm eind 2021 getoond in alle kernen van de gemeente Heusden.

Meer tekst en uitleg over het project wordt gegeven op 22 april om 20.00 uur ,via een livestream op de website van de stichting, www.evenementenvlijmen.nl