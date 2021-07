Speelfilm moet grote eenzaamheid in Heusden gaan bestrijden

VLIJMEN - Stichting Evenementen Vlijmen zette zaterdag in ’t Patronaat een eerste concrete stap naar het realiseren van een speelfilm waarin eenzaamheid centraal staat. In de gemeente Heusden is deze problematiek heel groot.

Op de flyer slaat een oude man zijn hand voor zijn gelaat. Daarmee ontneemt hij zichzelf het zicht op de buitenwereld. Maar dit plaatje heeft ook een symbolisch karakter: hij zou heel graag meedoen in het maatschappelijke verkeer, maar doordat zijn sociale contacten zijn verschraald heeft de wurgende eenzaamheid hem te pakken. Hij voelt zich daardoor ook beschaamd.

Andere kijk op eenzaamheid

Je eenzaam voelen, volgens onderzoek van het CBS uit 2018 staat de gemeente Heusden in onze provincie aan de top. Daar wil Stichting Evenementen Vlijmen, dat drie jaar geleden het Vlijmens Spektakel opvoerde, met de film ‘Hermans andere kijk op eenzaamheid’ samen met de gemeente wat aan doen. Daar heb je spelers voor nodig, vandaar die flyer. Met succes: er meldden zich veel ‘acteurs’ en figuranten aan. Na het casten volgde afgelopen zaterdag de eerste concrete stap richting opnames: in ’t Patronaat in Nieuwkuijk doorliepen de spelers samen met producent en regisseur Rick Hooijberg de tekst.

In de film, die in het najaar in De Voorste Venne zijn première beleeft, komen Herman en Tim elkaar op niet wenselijke manier tegen: de senior botst met zijn auto tegen de scooter van de zeventienjarige knul. Uit het ongeluk komt geluk voort: beiden voelen zich eenzaam, ieder op zijn eigen manier. Ze ontdekken dat ze meer met elkaar gemeen hebben, dat biedt perspectief om dat isolement te doorbreken.

Eenzaamheid niet alleen in Heusden

,,We hopen met deze film te bereiken dat eenzame mensen zich meer gezien voelen”, zegt Hooijberg. ,,Dat buren en naasten getriggerd worden om ermee aan de slag gaan.” Eenzaamheid beperkt zich niet tot Heusden. Hooijberg: ,,Daarom willen we de film niet alleen in Drunen vertonen. In Brabant, en buiten de provincie.” Het ideaal: dat de NPO interesse toont.

Behalve een film komt er ook een making-of, het meekijken achter de schermen. ,,Daarin zoomen we met professionals ook in op deze problematiek. En we laten mensen aan het woord die eenzaam zijn.”

Dirk van der Pol, acteur in de NPO-serie Brugklas, waardeert het dat de stichting een film wil maken. ,,Jos Stelling, een cineast, zei ooit: ‘Een film maken is problemen creëren die je zelf mag oplossen. Je haalt je dus heel wat op je nek. Het getuigt van lef dat de stichting dit aandurft. In ieder geval hebben we een mooi scenario. Het begin is gemaakt.”