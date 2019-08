Speelgoedbank Waalwijk vindt nieuwe plek: ‘Er valt een last van ons af’

Curator onderzoekt doorstart Waalwijks autobe­drijf De Graaff

10:43 WAALWIJK - Klanten van Autobedrijf De Graaff in Waalwijk dat dinsdag door de rechtbank in Breda failliet werd verklaard, kunnen nog gewoon hun auto brengen voor een servicebeurt. Ook de levering van nieuwe auto's gaat deze weken gewoon door. Dat zegt curator Erik van der Kolk. ,,We nemen twee maanden de tijd om te kijken of er een doorstart mogelijk is.”