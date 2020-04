Speelgoedwinkel in Vlijmen sluit de deuren. ‘Maar eerst nog drukke maanden’

Sloop Bloemen­oord­flats in Waalwijk start snel: nieuwbouw verrijst in 2021

17:36 WAALWIJK - Casade begint binnenkort met de sloop van de eerste drie Bloemenoordflats in Waalwijk. In totaal gaan zes flats met 240 appartementen tegen de vlakte. Er komen in totaal 250 nieuwe appartementen voor terug. Begin volgend jaar wordt gestart met de nieuwbouw.