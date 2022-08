‘Speeltuintje één grote kattenbak. Waarom kiest Waalwijk voor zand?’

WAALWIJK - Foute keuzes bij de opknapbeurt van de speeltuin in het Wiillaertspark in Waalwijk leiden tot de nodige opschudding en ergernis. Het zou nu één grote kattenbak zijn.

Dat laatste komt vooral door het aanbrengen van zand in plaats van rubberen tegels rond de speeltoestellen. Dat is mensen daarom een doorn in het oog. Dat schrijft althans Yvette IJpelaar (Lijst IJpelaar) in vragen.

IJpelaar prijst de gemeente dat de opknapbeurt in wijk Zanddonk voortvarend wordt opgepakt, maar komt ook met de nodige kritiek. Ze begrijpt niet waarom vooraf geen overleg is geweest met de buurt over de inrichting van de speelplaats. Dat had volgens haar veel ellende kunnen voorkomen.

Ziekteverwekkers

Want nu zou er veel reuring en boosheid in de buurt zijn ontstaan, stelt IJpelaar in vragen aan burgemeester en wethouders. Zo is eerder begonnen dan gepland en liggen vrijwel alle werkzaamheden nu tijdelijk stil. Maar het ergste is wel dat de oude rubberen tegels rond de speeltoestellen zijn vervangen door zand. IJpelaar wil weten waarom. Kinderen komen nu na een bezoek aan het speeltuintje/ 'openbare kattenbak' niet allen bevuild door kattenpoep thuis, in de ontlasting zitten volgens IJpelaar ook 'nogal wat ziekteverwekkers'.

Twintig jaar geleden speelde een dergelijke discussie ook al en daarom werd destijds op aandringen van de buurt ‘niet voor niets’ gekozen voor rubberen tegels, stelt IJpelaar. Ze wil weten waarom niet opnieuw voor rubberen tegels is gekozen, dan wel voor kunstgras, houtsnippers of boomschors.

Het zand verspreidt zich op den duur over het gras, aldus IJpelaar. ,,Doodzonde.” Ze vraagt zich verder af of het evenwichtsparcours dat gedeeltelijk af is, wel veilig is voor kinderen tot twaalf jaar én of de weggehaalde bank ‘waarop ook grootouders konden zitten om toezicht te houden’ nog terugkomt.