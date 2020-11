Speelzaal Heusden is al gestopt, maar financiële strop dreigt alsnog

,,We staan met de rug tegen de muur", verwoordt voorzitter Yvonne van Hoesel de situatie. Er is druk overleg met een jurist en adviseurs om te komen tot een oplossing. ,,We willen het heel graag netjes afronden.”

Overstap naar Mikz

SPH heeft het peuterspeelzaalwerk na de zomervakantie overgedragen aan Mikz. Volgens het bestuur was het opgaan in een grotere organisatie eigenlijk niet meer dan logisch, zeker voor een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De kwaliteitseisen zijn sinds 2018 omhoog gegaan en is meer gespecialiseerd personeel nodig.

,,Ook in de subsidiestroom is het nodige veranderd. We moesten naar een andere vorm voor ons speelzaalwerk uitkijken", lichtte een bestuurslid het besluit eerder toe. SPH deed bovendien alleen aan peuterspeelzaalwerk, wat voor een organisatie sowieso financieel eigenlijk niet meer haalbaar is.

Hoofdbrekens

Alle pedagogisch medewerkers gaan mee over, de vestigingen zijn open gebleven, met uitzondering van ‘t Hummelhuis in Vlijmen; die verhuisde naar Mikz-vestiging Tierelantijn. Twee stafmedewerkers gingen niet mee over en met name de financiële afwikkeling met de voormalig directeur levert nu hoofdbrekens op.

De afwikkeling van de overdracht kost SPH ruim 55.000 euro. De stichting betaalt daar zelf 10.000 aan mee, maar dan is het geld op. De gemeente Heusden gaf vooraf al aan bepaalde extra kosten wel te willen betalen. SPH deed daarom voor de resterende 45.662,29 euro een beroep op de gemeente, maar die wil niet verder gaan dan 30.000 euro.

Hoop op extra bijdrage van gemeente

En dat is een forse tegenvaller voor het SPH-bestuur. Volgens Van Hoesel is eerder vanuit de gemeente mondeling ‘behoorlijk wat meer toegezegd'. ,,Achteraf noem je jezelf dan bijna naïef dat je daarop rekent.”

Van Hoesel zit behoorlijk met de zaak in haar maag. ,,Ik heb twintig jaar bij SPH gewerkt. Toen ik stopte ben ik in het bestuur gegaan, omdat je hart hebt voor het peuterspeelzaalwerk. En dan loop je hier tegenaan.”

Ze hoopt dat de gemeente alsnog met een extra bijdrage over de brug komt. En anders? ,,Ik weet het niet, we wachten af waarmee onze jurist en adviseurs komen.” De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden is via een verzekering afgedekt.