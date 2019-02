Speurtocht naar inbreker die toesloeg in Sleeuwijk

Kluif van een jaar: regio poldert over zon, wind en warmte

13:33 KAATSHEUVEL - Ruim honderd raadsleden verzamelen zich dinsdagavond in het Goirlese Jan van Besouwhuis. Vanuit negen gemeenten in het Hart van Brabant komen ze bij elkaar. Mooi aanmeldingscijfer, zegt Gerard Bruijniks. Maar eigenlijk vindt hij dat ook niet meer dan vanzelfsprekend. ,,Want dit onderwerp gaat de komende jaren in elke gemeente als een rode draad door de activiteiten lopen.”