Spijlen in de strijd tegen fout afval in vuilnisbakken

VLIJMEN - Het blijft een hardnekkig probleem: mensen die hun huishoudelijk afval niet thuis in de kliko gooien, maar in een van de afvalbakken langs de weg. Heusden neemt nu maatregelen. Mocht dat niets uithalen, dan worden de bakken in het uiterste geval weggehaald.

Op wandelroutes, bij speelplaatsen, in winkelgebieden: op tal van plaatsen staan ook in Heusden afvalbakken. Bedoeld voor afval in de categorie snoeppapiertjes, de schil van een verorberde banaan, een leeg frisdrankblikje, een servet waarmee de mayonaise van het gezicht is geveegd. Door dit soort afval in die welbekende gele of groene bakken te deponeren, blijft het op straat en in de natuur schoon.

Maar helaas

De praktijk leert echter dat Heusdenaren, of mensen uit andere gemeenten, dat kan natuurlijk ook, deze afvalbakken regelmatig óók gebruiken om hun huishoudelijk restafval kwijt te raken. Veelal ‘keurig’ verzameld in een plastic zak(je). Afval dat normaal gesproken in de kliko thuis of in een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval wordt gegooid, of in de kliko voor gft- dan wel plastic afval; en wat belangrijker is: waarvoor betaald moet worden. En dergelijk afval wil Heusden níet in de afvalbakken buiten hebben. Los van het feit dat het afval dan niet gescheiden is, zijn de kosten van verwerking voor de gemeenschap.

Stickers plakken en spijltjes plaatsen

Nu telt Heusden in totaal 476 ‘openbare’ afvalbakken. Die zijn de laatste tijd allemaal gecontroleerd. In ongeveer vijftig ervan zit met regelmaat (heel) veel vuil dat er niet thuishoort. Soms zelfs zit er alléén maar huishoudelijk restafval in. Dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de gemeente.

Heusden gaat nu stickers plakken op de bakken waar veel huishoudelijk afval in zit. En in de opening van 48 prullenbakken komt een spijltje, waardoor het veel moeilijker wordt daar een zak met afval doorheen te duwen. Eén tot drie keer per week wordt gekeken of de maatregelen helpen, door te kijken wat er in de afvalbakken belandt. Treedt er geen verbetering op, dan volgt een laatste waarschuwing, in de vorm van een label. En als ook dát niet de oplossing blijkt? Dan wordt de bak simpelweg weggehaald.

Daders opsporen

In enkele afvalbakken komt een speciale opening, ‘een klein gat’ voor blikjes en flesjes. ,,Dat doen we wij afvalbakken die we liever niet weghalen, zoals bij winkelcentra, bij bushaltes of bij milieuparkjes”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Vraag is wel wat er gebeurt als Heusden afvalbakken weghaalt: gooien mensen hun vuil dan niet gewoon op straat of zoeken ze een andere bak. ,,Dan houden we in elk geval de directe omgeving in de gaten, om te kijken of er neveneffecten zijn.”

Intussen probeert Heusden de ‘daders’ die huishoudelijk afval achterlaten in de bakken te achterhalen, via bijvoorbeeld adresstickers tussen het afval.