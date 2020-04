Spoedklus in Waalwijk: 140.000 spuiten maken voor ic’s

WAALWIJK - Zo'n 140.000 spuiten bestemd voor intensive cares in Nederland verlaten de komende weken de productieruimte van Baanbrekers in Waalwijk. In de zogenoemde cleanroom is sinds deze week de productie flink opgevoerd. Daarbij hebben de medewerkers sinds vrijdag hulp van studenten geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

,,De spuiten zijn cruciaal voor de ic's op dit moment”, legt productmanager Jacqueline Wijsman van Added Pharma uit. Dat is al jaren een opdrachtgever van Baanbrekers. ,,Het aantal IC-bedden is verdubbeld en er is flink wat beademingsapparatuur aangeschaft. Maar die bedden blijven leeg als er onvoldoende spuiten zijn. Die produceren we nu met voorrang. Dat kan niet aan de keukentafel. Daar heb je een klinische productieruimte voor nodig.”

Om deze uitbreiding in de productie mogelijk te maken, hebben andere opdrachtgevers besloten dat hun productie tijdelijk op een lager pitje mag. ,,De nood is met de écht aan de man”, zegt André Broers, teamleider van het bedrijfsbureau van Baanbrekers. ,,Dat zien ook onze andere opdrachtgevers natuurlijk. Het is super dat ze zich nu zo flexibel opstellen, zodat wij dit voor elkaar kunnen krijgen.”

