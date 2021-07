Spookvoertuig van de A27 gehaald ter hoogte van Nieuwendijk

In Waalwijk verrijst het Salviapark na sloop van oude Bloemen­oord­flats

29 juni WAALWIJK - Het nieuwbouwproject Salviapark in Waalwijk is een hele operatie. Vorig jaar gingen de oude Bloemenoordflats tegen de vlakte. Nu verrijzen er in een rap tempo drie nieuwe woongebouwen met in totaal 118 duurzame appartementen. Als alles meezit, worden die begin volgend jaar opgeleverd.