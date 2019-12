Spoor van vernielingen in Vlijmen tijdens kerstnacht: twaalf geparkeerde auto's met kapotte spiegels

VIDEO Opnieuw autobrand op berucht kruispunt in Veen

13:47 Op kerstavond is in het Brabantse dorpje Veen opnieuw een auto in brand gestoken. Een groep van zo’n honderd toeschouwers zag dinsdagavond hoe de brandweer uit Wijk en Aalburg de vierde autobrand in aanloop naar de jaarwisseling bluste.