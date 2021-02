Spoorbruggen Langstraat in boek over winnaars Europa Nostra Award

DE LANGSTRAAT - De restauratie van de spoorbruggen in de Halve Zolenlijn is opgenomen in een boek met daarin vijftig winnaars van de Europa Nostra Award. Aan de hand van tekst en foto's wordt aandacht besteed aan de restauratie van de bruggen, waarvoor Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen in 2013 de prijs kreeg.

Die onderscheiding werd destijds uitgereikt in Athene en bestaat uit een bronzen plaquette en een oorkonde. De prijs heet eigenlijk voluit: European Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award.

Jarenlange inzet

Met die onderscheiding wil de Europese Unie het industriële en culturele erfgoed van Europa onder de aandacht brengen. Ook wordt zo een stimulans gegeven aan organisaties die zich inzetten voor het behoud van dat culturele erfgoed.

De toekenning van de prijs aan stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen kwam na jarenlange inzet voor het behoud van de spoorbruggen.

Foto op omslag van Anton van Tuijl

Het archief van Europa Nostra is gevestigd in de Donau-Universität Krems in Oostenrijk. Daar ontstond het idee een boekwerk te maken over de belangrijkste winnaars van de onderscheiding. De verschijning van het boek valt in het Europese Jaar van het Spoor.

Volledig scherm De omslag van het boek over winnaars van de Europe Nostra Award, waarin ook de restauratie van de Langstraatspoorbruggen aan bod komt. De omslagfoto is van Anton van Tuijl. © Anton van Tuijl

Op de omslag staat een foto van fotograaf Anton van Tuijl, actief betrokken bij de Federatie, van een detail van de Dongespoorbrug. Dit is de laatste Langstraatspoorbrug die nog niet is gerestaureerd, maar inmiddels wel is aangemeld bij de Europese organisatie EFAITH, een platform dat contacten onderhoudt met de vele vrijwilligers in Europa die zich bezighouden met het behoud van het technische en culturele erfgoed, in 28 landen.

Boek

Het boek bevat 262 pagina’s, heeft een harde kaft en bevat veel foto’s van de projecten uit heel Europa. De teksten zijn in het Engels, Frans en Duits.

Industrial and Engineering Heritage in Europe. 50 Winners of the European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Christian Hanus, Pierre Laconte, Richard Sinckinger, Paul Smith (Editors). ISBN: 978-3-903150-74-4. De prijs is € 29,90.

Volledig scherm Elena Bianchi overhandigt in 2013 de Europa Nostra Award aan Anton van Tuijl, secretaris van de Federatie tot behoud van de Langstraatspoorbruggen.

Volledig scherm De Venkantburg in 2006. © Marc Bolsius

Volledig scherm De plaquette bij de Europe Nostra Award. © privefoto