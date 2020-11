Sporten waar het nog wél kan, dat vraagt om wat improvisatie

Quote Sommige leden vinden het dan ook lastig om te accepteren. Dat is ook begrijpe­lijk. Nu kunnen we de helft minder van onze leden kwijt op onze zes banen Carlo Lammertse, Voorzitter Roaktum Dubbelen op de tennisbaan. Na 14 oktober, toen de maatregelen om corona te bestrijden werden aangescherpt, mocht dat op veel plaatsen in Nederland nog altijd. Maar de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waaronder Waalwijk valt, week af van landelijk beleid. Anderhalve week later konden tweetallen het toch tegen elkaar opnemen: de tennisbaan, zo werd geredeneerd, was groot genoeg om 1,5 meter afstand van elkaar te nemen.

Sinds woensdag werd het dubbelen na de afkondiging van nog meer restricties alsnog verboden. ,,Het voelt alsof we voor de tweede keer de klos zijn", zegt Carlo Lammertse, voorzitter van Raoktum in Sprang-Capelle. ,,Sommige leden vinden het dan ook lastig om te accepteren. Dat is ook begrijpelijk. Nu kunnen we de helft minder van onze leden kwijt op onze zes banen."

,,Maar", zo stelt Lammertse, ,,het is te overzien. We hopen dat we over twee weken de teugels kunnen laten vieren." De tennisvereniging doet er alles aan om besmettingen te voorkomen. ,,Een baan reserveren regel je via een app, dus zijn er op het sportpark alleen leden die komen spelen."

Ledenaanwas

Ondanks alles is er ook positief nieuws. ,,We hebben meer leden, vooral voetballers. Aan ons de schone taak om die vast te houden als dadelijk de teamsporten helemaal worden vrijgegeven."

Ook bij tafeltennisvereniging Waalwijk is het dubbelen verboden, en dat al vanaf half oktober. ,,We mogen ook niet van speelhelft wisselen", zegt voorzitter Theo de Laat. ,,Van de acht tafels gebruiken we er zeven, zodat we die 1,5 meter in acht kunnen houden. Veertien tafeltennissers, normaal komen er wel dertig."

Net als bij Raoktum is het opmerkelijk dat de club meer aanwas heeft gekregen. ,,En niemand is afgehaakt." Positief nieuws dus in tijden dat ook de sport het zwaar heeft, er komen leden bij. Tegelijkertijd mogen die dus minder tafeltennissen. Inderdaad, het zijn rare tijden.

Lopen

Hooguit met vier personen bij elkaar lopen, en de 1,5 meter in acht houden. Bij de trainingen van atletiekvereniging DAK in Drunen was dat tot half oktober voor de langeafstandlopers geen enkel probleem. Zeker niet op straat, en ook niet op de kunststofbaan. ,,De groepen zijn niet zo groot", zegt voorzitter Rinus Krijger. ,,Zelf heb ik er tien tot zestien op een avond, dus kun je de richtlijnen netjes in acht nemen als je rondjes loopt."

Quote Met tien tot zestien lopers kun je de richtlij­nen netjes in acht nemen als je rondjes loopt. Rinus Krijgen, Voorzitter DAK

Sinds woensdag zijn de maatregelen ook hier aangescherpt: de groepjes zijn gehalveerd tot twee. ,,Ook dat is op onze baan goed te doen", zegt de Drunenaar. ,,Wel hebben sommige trainers de tijden verlengd. Die trainen niet van zeven tot half negen, maar beginnen al om zes uur. Dan smeer je het meer uit."

Minder trainers

Het bestuur heeft er uren werk bijgekregen om de verscherpte maatregelen te gieten in protocollen en trainingsschema's. ,,En je moet nagaan of trainers zich eraan houden." Dat zijn er minder dan voor de coronacrisis. ,,Een paar zien het niet zitten om voor een groep te staan. Uit veiligheidsoverwegingen. Heel begrijpelijk. Ze maken wel trainingsschema's voor hun hardlopers."