Sporthal De Jager in Giessen feestelijk heropend

GIESSEN - Sporthal De Jager in Giessen is nieuw leven in geblazen. Zaterdag was de feestelijke heropening door wethouder Paula Jorritsma. Het meest in het oog valt de verandering van het voormalig restaurant. Het heeft een complete metamorfose ondergaan en een naam gekregen. Hartenjager, zo onthulde de wethouder.

Al kort na de heropening bruist het van de activiteiten in de Hartenjager. Er worden spelletjes gedaan, geknutseld, vrouwen zitten te breien en daarvoor was er al een lunch waar 65 personen aanschoven. Nicolette van Andel, van de HartenBrigade, een onderdeel van de stichting Trema, die de Jager sinds vorig jaar exploiteert, is heel enthousiast. "Het mooie verhaal begon toen Trema het beheer overnam. Een mooi verhaal omdat het hier een warme locatie is, waar de deur altijd openstaat. Iedereen die hier komt kan zijn wie hij of zij is. Het klinkt als een cliché, maar het is echt zo. Daardoor krijgen we hier een diversiteit aan mensen. Mensen die lachen, huilen en sporten. We doen het allemaal met elkaar."

Maandenlang is er gewerkt om het beoogde resultaat te bereiken. Naast lokale bedrijven hebben veel vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. De gemeente heeft voor bepaalde onderdelen een financiële bijdrage verleend. Verder zijn fondsen aangesproken en zijn giften ontvangen. Van Andel: "Sommigen vragen zich af hoe we het voor elkaar hebben gekregen. Wij hebben de gunfactor waar men graag bij betrokken is."



Buurthuisachtig karakter

De Jager, en vooral de Hartenjager, mag dan een buurthuisachtig karakter hebben gekregen, de grote sportzaal is er ook nog. "En nog altijd volledig bezet", zegt Janine Kant beheerster van het gehele complex. Ze is net zo enthousiast als Van Andel. " Beiden zijn we er met hart en ziel aan verbonden. We voelen dit als ons tweede huis." Ze staan open voor ideeën van mensen en organisaties om die hier een plek te geven . "Wat zou het mooi zijn als er altijd licht brandt."