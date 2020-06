Sporthal Die Heygrave in Vlijmen in etappes op de schop: zwembad volgt later

VLIJMEN - Sporthal Die Heygrave in Vlijmen gaat vanaf half juli tot uiterlijk 23 augustus op de schop. Vanaf 1 september moet er weer gesport kunnen worden.

De aanpak van de sporthal is deel één van het duurzamer maken van niet alleen de sporthal, maar ook van zwembad Die Heygrave. Heusden heeft daar in totaal zo’n 2,6 miljoen euro voor uitgetrokken.

Overlast voor omwonenden en met name gebruikers is niet uit te sluiten, maar de gemeente probeert die tot een minimum te beperken. Daarom ook hebben de werkzaamheden plaats in de zomerperiode.

Het bedrijf De Wit Elektrotechniek gaat de oude sporthalverlichting vervangen door energiezuinige led-lampen. Ook worden bewegingssensoren aangebracht, zodat het licht pas gaat branden als dat echt nodig is. Verder wordt gekeken of er delen van het lattenplafond los hangen; als dat het geval is worden ze vastgezet dan wel vervangen.

Zwembad in voorjaar aan de beurt

Als het goed is hebben gebruikers van het zwembad geen last van de werkzaamheden aan de sporthal. Het zwembad is in het voorjaar en de zomer van volgend jaar aan de beurt, ook al om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wie die klus moet klaren is nog niet bekend. Het zwembad zal er na de werkzaamheden wel wat anders uitzien, vooral vanwege isolatiemaatregelen. Verder wordt de cv-ketel vervangen door een warmtepomp en vinden aanpassingen plaats aan de technische installaties.

Energieslurper

Heusden wil het liefst sportcentrum Die Heygrave omturnen tot een gebouw dat helemaal van het gas af is. Maar dat plaatst de gemeente wel voor een dilemma. Om ook de laatste kubieke meters gas kwijt te raken, zou wel eens een vrij dure investering nodig kunnen zijn. Kiezen voor ‘bijna-gasloos’ kan qua kostenefficiëntie wel eens een betere oplossing zijn. Eind deze maand komt daarover meer duidelijkheid.