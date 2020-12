Sportpark SSC'55 wacht forse facelift: van kunstgras tot nieuwe kleedkamers

Heusden ‘misschien minder ruimhartig’ voor scholen Oudheusden. ,,Niet al het bespaarde geld automa­tisch in nieuw gebouw stoppen”

7 december OUDHEUSDEN - Dat bij nieuwbouw van De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden flink wordt bespaard op de tijdelijke huisvesting van beide basisscholen is prachtig, het betekent niet dat al het bepaarde geld zonder slag of stoot in de nieuwe scholen wordt gestoken. De politiek wil daar heel duidelijk zeggenschap over houden.