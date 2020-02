Sportschool Waalwijk is woedend: 'Verenigingen krijgen onderdak, wij staan op straat’

,,Het is een grof schandaal”, vindt een woordvoerder van de sportschool. ,,Wij dreigen met onze ruim vierhonderd leden op straat te komen.”

De sportschool is hard op zoek naar een andere locatie, maar of dat lukt, is de vraag. ,,Het valt ons allemaal rauw op het dak”, aldus de woordvoerder.

De sportschool kan het pand niet langer huren nu de huidige eigenaar het gebouw aan de gemeente verkoopt. Donderdagavond stemde de gemeenteraad er mee in om het pand voor 640.000 euro over te nemen. Het complex wordt beschikbaar gesteld aan de verenigingen De Notenkrakers, Djemm!, Liedertafel Oefening en Vermaak en The Longstreetsingers.

Quote We zijn er ingeluisd. Een financiële compensa­tie is op zijn plaats. Al deze onzeker­heid heeft ons veel leden gekost Woordvoerder Sportschool Waalwijk

De sportschool moet de biezen pakken, en dat valt bij de exploitanten helemaal verkeerd. ,,Er is ons in het verleden mondeling toegezegd dat wij hier konden blijven zitten”, stelt de sportschoolhouder. ,,Het gebouw is door ons voor zeker 55.000 euro verbouwd. En we betalen altijd netjes onze huur.”

Toch heeft de sportschool waarschijnlijk geen poot om op te staan. ,,We hebben een huurcontract ondertekend, dat tot mei loopt”, aldus de woordvoerder ,,Maar wel in de veronderstelling dat deze steeds verlengd zou worden, zoals eigenlijk afgesproken. We zijn er ingeluisd. Een financiële compensatie is op zijn plaats. Al deze onzekerheid heeft ons al veel leden gekost.”

‘Gemeente blijft ons dwars zitten’

De sportschool heeft geen goed woord over voor de gemeente. Burgemeester Nol Kleijngeld liet de sportschool eerder sluiten, omdat het onderdak zou hebben geboden aan een voortvluchtige crimineel. Maar op last van de rechter werd de sportschool nog dezelfde dag weer geopend. ,,Wij hebben toen niets fout gedaan, maar de gemeente blijft ons dwars zitten.”