Sportschool Waalwijk raakt niet dakloos: 'Het waren spannende tijden’

Drone zoekt mee naar wolf, of wolvén; aanwijzin­gen dat er mogelijk meer zijn

2 juni VLIJMEN/HAARSTEEG - Het droneteam van de brandweer Midden- en West-Brabant is in de omgeving van Haarsteeg de lucht in geweest, op zoek naar de wolf. De vlucht heeft echter niets opgeleverd, aldus de gemeente Heusden. Intussen wordt er rekening mee gehouden dat er meer dan één wolf in de regio actief is. Zekerheid is er echter niet.