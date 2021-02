Sportwagens die ‘heerlijk’ optrekken in de Biesbosch? Natuurorganisatie waarschuwt voor georganiseerde rally

35.000 rode potloden liggen klaar, Heusden helemaal klaar voor verkiezin­gen

29 januari VLIJMEN -Laat maar komen die verkiezingen, Heusden is er helemaal klaar voor. Volgens burgemeester Willemijn van Hees staat alles in de steigers om er in maart een veilige en dus coronaproof driedaagse van te maken. Een niet onbelangrijk detail: de benodigde 35.000 rode potloden liggen klaar. Wie stemt, mag ’m mee naar huis nemen.