Sprang-Capelle komt goed los op Koningsdag

De aubade op het Raadhuisplein is traditioneel de aftrap van de viering van Koningsdag in Sprang-Capelle. De scholen kwamen er bij elkaar om samen de aftrap van het feest te verzorgen. Daarna was er op verschillende plaatsen in het dorp wat te doen.

Af en toe moest je wel even schuilen

Rond de kerk van Sprang was een groots opgezette rommelmarkt met bazaar waar terrasjes voor extra sfeer zorgen. Af en toe moesten de bezoekers wel schuilen voor pittige buien in de middag. Druk was het ook in het Hervormd Jeugdcentrum Sprang waar op het podium alle prijzen voor de loterij uitgestald lagen. De zaal was goed gevuld met bingo-gasten.