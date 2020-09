Sprang-Capellenaar Niels Aussems staat al in verkiezingsmodus voor 2022

Deze week stond er een paar dagen een campagnefilmpje op Youtube. Daarin zette Niels Aussems luid en duidelijk zijn ambities als kandidaat-raadslid uiteen. ,,Ja, ik ben inderdaad al bezig mijn verkiezingscampagne voor te bereiden”, zegt hij desgevraagd. ,,Het filmpje heb ik weer offline gehaald omdat ik er nog aan wil sleutelen.”

Ze komen er al snel achter dat je Niels Aussems niet met een kluitje in het riet kunt sturen

Aussems staat in Waalwijk en ver daarbuiten bekend als iemand die ten strijde trekt als en in zijn ogen iets niet klopt. Hondenbelasting, duur parkeren bij de ziekenhuizen, een AED in zijn wijk, eerder dit jaar nog de rel toen Rumag geld dacht te kunnen verdienen over de rug van coronaslachtoffers. En één ding hebben alle instanties gemeen: ze komen er al snel achter dat Niels Aussems niet met een kluitje in het riet te sturen valt. Bij de gemeente Waalwijk kunnen ze erover meepraten.

Vroeg? helemaal niet

Hij vindt ook helemaal niet dat hij erg vroeg is met aan de weg timmeren. Eerder dit jaar kondigde hij in een interview met deze krant aan als eenmansfractie mee te doen aan de raadsverkiezingen. ,,Door corona is mijn contract bij banenplatform At Monday niet verlengd. Ik heb nu alleen mijn Wajong-uitkering.”

Kortom; hij heeft de tijd. ,,Maar die ga ik goed besteden. Ik moet zorgen dat ik straks genoeg steunbetuigingen heb. Dertig inwoners van Waalwijk moeten mijn kandidatuur steunen. Dat kan alleen nu nog niet laten registreren. Ik kan pas aan de slag met mijn campagne als de kiescommissie mij groen licht geeft.”

Quote Ik ga de komende tijd stage lopen bij allerlei instanties, waarmee de gemeente te maken heeft of die met de gemeente te maken hebben Niels Aussems, Aspirant-raadslid Waalwijk

Dat is dan, begin 2022. Ondertussen zal hij niet stilzitten. ,,Ik ga de komende tijd stage lopen bij allerlei instanties, waarmee de gemeente te maken heeft of die met de gemeente te maken hebben. Denk aan politie, wmo, schuldhulpverlening, brandweer. Dat kan een dag zijn, een week, een maand. Zo krijg ik een heel goed beeld van wat er speelt in de gemeente Waalwijk.”

Quote Ik dacht laat ik het vast even delen. Ik heb er ook al best veel reacties op gekregen. Ze vonden heel duidelijk Niels Aussems, Aspirant-raadslid Waalwijk

Dat filmpje dat drie dagen online stond was het eerste teken dat Aussems zijn queeste om raadslid te worden serieus neemt. ,,Ik werk ook bij www.onsbrabant.tv. Met de programmatuur was ik een filmpje in elkaar aan het flansen. Ik dacht laat ik het vast even delen. Ik heb er ook al best veel reacties op gekregen. Ze vonden heel duidelijk. Ik ga het nu verder optimaliseren ... moet ik onze cameraman even lief aankijken. En dan maar hopen dat mensen het gaan delen. Dat ze denken, die Aussems, daar kunnen we iets mee.”

‘De bestaande politiek gaat het moeilijk krijgen’

Er van uitgaand dat hij daadwerkelijk gekozen wordt denkt hij dat hij potten zal kunnen breken. ,,De bestaande politiek gaat het moeilijk krijgen.”

Rest nog de vraag; wanneer is de uiteindelijke versie van zijn promofilmpje te zien? ,,Volgende week. Maar ik denk dat ik de voorlopige versie ook maar weer op Youtube ga zetten. Laat de mensen vooral reageren.”

