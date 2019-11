Spreek je Pools? Dan kun je dinsdagavond naar de film in De Leest

Theater De Leest wilde al een hele poos Poolse films draaien. ,,Er wonen hier veel arbeidsmigranten en die zullen zich af en toe best vervelen”, zegt Janneke van Berkel. Toch was het een hele tour een Poolse film geprogrammeerd te krijgen, vertelt ze. ,,Het was lastig om filmrechten te krijgen. Maar we hebben nu rechtstreeks contact met een Poolse filmdistribiteur, dus vanaf nu zal het waarschijnlijk makkelijker gaan.”

Uitzendbureau koopt 150 kaartjes

Wanneer er voldoende belangstelling is voor Poolse films, wil De Leest regelmatig Poolse films gaan draaien. De start is in ieder goed, vertelt Van Berkel. Alleen al het Poolse uitzendbureau T&S Group heeft 150 kaartjes gekocht voor haar medewerkers.

De Leest is niet de eerste bioscoop die met Poolse films komt. Bioscoop Hollywoud in Almerk draait al langer Poolse films al heeft Hollywoud op dit moment niks op het progamma staan. ,,We zijn afhankelijk van onze distribiteur", beaamt een woordvoerder. ,,Het is maar net wat we aangeleverd krijgen. En nu vlak voor Kerst, wanneer er veel nieuwe films uitkomen, is er ook weinig ruimte.” Animo was er wel voor films in de Slavische taal. ,,Maar geen uitverkochte zalen.”