Spreiden, afspraken en overlast voorkomen; zo regelt Heusden huisvesting arbeidsmigranten

VLIJMEN - 'Kneiterhard' zijn ze nodig voor de bedrijven in Heusden en omgeving. En daarom is het tijd om de huisvesting van arbeidsmigranten goed te regelen. Wat dan weer niet ten koste mag gaan van het woon- en leefgenot van anderen. Iedereen heeft z’n zegje kunnen doen, de politiek mag nu een besluit nemen.

Volledig scherm Wethouder Thom Blankers. © Paul Engelkes/ gemeente Heusden Of het 15 december een hamerstuk wordt en de gemeenteraad zonder verdere discussie akkoord gaat? Het zou natuurlijk altijd kunnen, maar de ervaring leert dat dit onderwerp meestal wel wat voeten in aarde heeft. Want niet iedereen is blij als arbeidsmigranten in de straat komen wonen, uit angst voor overlast. Aan de andere kant kunnen land- en tuinbouwbedrijven, de grote distributiecentra en ook de zogeheten maakbedrijven niet meer zonder. ,,En de werknemers moeten toch ergens wonen.”

Nu vindt Heusden dat wonen in eerste instantie een zaak is voor werknemers en werkgevers. Maar om de huisvesting in goede banen te leiden, komt Heusden nu wel met regels. Want die waren er tot nu toe niet echt. Alle reden dus snel een knoop door te hakken. Heusden denkt de komende tijd zo'n 500 arbeidsmigranten extra te moeten huisvesten, bovenop de naar schatting 1100 die al in Heusden wonen. Met de nadruk op schatting.

Quote Illegale situaties worden niet opeens legaal. Heusden gaat daar in principe tegen optreden. Al kan dat niet overal tegelijk, de plekken waar overlast is komen waarschijn­lijk het eerst aan de beurt Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden

Voortaan is altijd een vergunning nodig om arbeidsmigranten te huisvesten. Tot nu toe was dat niet het geval. Heusden weet door de nieuwe regel dus precies waar ze wonen.

Waar voor 1 juli al arbeidsmigranten woonden, wordt die vergunning in principe 'automatisch' verleend, hoewel dat volgens wethouder Blankers niet betekent dat illegale situaties opeens legaal worden. Heusden gaat daar in principe tegen optreden. ,,Al kan dat niet overal tegelijk, de plekken waar overlast is komen waarschijnlijk het eerst aan de beurt."

Spreiding in de straat

Inwoners, bedrijven, uitzendorganisaties hebben de afgelopen tijd hun zegje kunnen doen over de regels die Heusden in gedachten had. Die inspraak heeft aan de hoofdlijnen niet veel veranderd.

Heusden blijft inzetten op drie punten: huisvesting in woonwijken, huisvesting bij agrarische werkgevers en geconcentreerder huisvesting.

Straks mogen in een eengezinswoning via kamergewijze verhuur maximaal vijf mensen wonen, verdeeld over vier ruimtes. Om beter te spreiden mag in elke straat hooguit 5 procent van de huizen kamergewijs worden verhuurd; ook moeten er altijd twee huizen tussen zitten. Woningen boven een winkel of bedrijf komen ook in aanmerking, zolang er niet nog een woning onder of boven zit.

Huisvesting bij agrariërs

Blankers verwacht veel van de huisvesting op het terrein van agrariërs. Arbeidsmigranten die daar gaan wonen, moeten bij de betreffende agrariër of direct in de buurt werken.

Het kan gaan om permanente of om tijdelijke gebouwen, die aan allerlei regels moeten voldoen. Er geldt dan in principe geen maximum aantal bewoners.

Geen 'Polenhotels'

Heusden wil huisvesting ook mogelijk maken aan de ránden van een aantal bij naam genoemde bedrijventerreinen. Ook langs zogeheten lintbebouwing in de dorpen of in 'historische dorpsgebieden' mogen bestaande panden (ook kantoor- of bedrijfsgebouwen) worden gebruikt voor bewoning door maximaal dertig arbeidsmigranten. Dus geen grote 'Polenhotels' met honderden bewoners zoals bijvoorbeeld in Waalwijk.

In Heusden gaat het om straten die staan genoemd in de 'Update Welstandsnota Heusden 2019'. Nieuwbouw speciaal voor arbeidsmigranten is volgens Blankers niet aan de orde.

Kennismaken en informeren

Overal gaat gelden dat op eigen terrein in principe 0,7 parkeerplaats per bewoner moet zijn. Verder is een huishoudelijk regelement verplicht en moet duidelijk zijn wie aanspreekbaar is voor eventuele vragen of klachten.

Ook is elke initiatiefnemer verplicht de buurt te informeren en kennis te maken. Met opmerkingen, vragen of suggesties moet de initiatiefnemer serieus omgaan.

Stel dat een pand met een vergunning voor bewoning van arbeidsmigranten een half jaar niet wordt gebruikt, dan wil Heusden afdwingen dat zo'n pand weer de functie van woning krijgt in plaats van kamergewijze verhuur.