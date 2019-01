Spuitbussenfabrikant Airopack in Waalwijk in nood; boekhouding rammelt

Nieuwe brandweer­ka­zer­ne in Waalwijk kost ruim 6,6 miljoen euro

8:53 WAALWIJK - Als alles meezit, wordt in mei begonnen met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Taxandriaweg en de Groenstraat in Waalwijk. In het voorjaar van 2020 moet de kazerne dan klaar zijn. De nieuwbouw gaat naar verwachting ruim 6,6 miljoen euro kosten.