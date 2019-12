Spuitgietbedrijf Naber in Waalwijk legt grootste dubbelglas zonnepanelen dak van Europa

De wensboom komt naar je toe; geef mensen ‘steuntje in de rug’

11:24 DRUNEN - Nu eens een keer geen wensboom die weken op een centraal plein of zo staat. Maar een mobiele boom die op toernee langs allerlei plaatsen gaat. De Wensboom ONToer maakt de komende weken een ‘rondrit’ door de gemeente Heusden. Iedereen kan zijn of haar wens voor zichzelf of voor een ander in de boom hangen.