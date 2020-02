Spullen hennepteelt gevonden: tuincentrum moet toch een jaar dicht

Waar moet de tennisclub heen? Nog steeds onzeker­heid

19:59 ALMKERK - De tennisvereniging is nu nog gevestigd aan de Knotwilg, maar moet daar weg omdat op die plek eind dit jaar of begin 2021 de brede school wordt gebouwd. LTV Almkerk heeft echter nog altijd geen zekerheid over een nieuwe locatie.