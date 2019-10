Spullen voor een hennepkwekerij in beslag genomen in Wijk en Aalburg

Tientallen bestuur­ders bekeurd bij actiedag politie in gemeente Altena

14:14 ALTENA - In verschillende kernen van de gemeente Altena zijn dinsdag tientallen bestuurders bekeurd voor onder meer snelheidsovertredingen. In totaal werden 35 automobilisten op de bon geslingerd. Iemand in Andel beging de grootste overtreding. Deze bestuurder reed 89 per uur op een weg waar 60 het maximum is.