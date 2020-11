Stadhuisramp Heusden aangepast herdacht

HEUSDEN - Heusden herdacht woensdag de Stadhuisramp van 4 op 5 november 1944. Hierbij vonden om 02.20 uur totaal 134 bewoners, die in de kelder van het stadhuis schuilden de dood. In verband met de corona was aan deze herdenking geen ruchtbaarheid gegeven.

Dat betekende, dat, in tegenstelling tot andere jaren, er een kleine groep mensen aanwezig was. Het luiden van de klokken om kwart voor acht in de avond van de van de Catharijnekerk gedurende 134 seconden vormde een onderdeel van de herdenking. Bij het monument van de stadhuisramp waren 134 kaarsen geplaatst.

Namens het gemeentebestuur werd door burgemeester Willemijn van Hees samen met de jeugdburgemeesters Noach en Eefje een krans gelegd. Dit gebeurde in de namiddag. Ook Ton van der Steenhoven legde namens de nabestaanden een krans. Deze voormalige koster van de Catharijnekerk was daarvoor, als dank voor zijn hulp bij eerdere herdenkingen, uitgenodigd.

Andere jaren stond het Stadhuisplein vol met nabestaanden, inwoners en schoolkinderen. "Dat deze 76ste herdenking van de stadhuisramp op een andere wijze moet worden gevierd doet erg pijn. Andere jaren hadden we eerst een bijeenkomst in de Catharijnekerk, een stille tocht en een sfeervolle herdenking. Daarna kon er in het Hervormd Centrum worden nagepraat. Ik heb alle begrip voor deze maatregelen", aldus Toos Trimbos van het organiserende Activiteiten Comité.

"Deze herdenking is in het collectief geheugen van de vesting gegrift. Daarom was het goed, dat er jaarlijks op de Johannes Paulusschool een scholierenproject was opgezet. Deze scholieren waren ook altijd bij de herdenking aanwezig. Helaas is het dit jaar totaal anders. Ik hoop, dat het volgend jaar , samen met de scholieren weer kan," aldus Bea van Berge Henegouwen.

Andere jaren werd de adoptie van de Gedenksteen door de leerlingen van groep acht overgedragen aan groep zeven van de Johannes Paulusschool. De nacht van 4 op 5 november 1944 is voor de inwoners van de vesting een levend thema. Naast het historische stadhuis werd ook de toren van de Hervormde Catharijne kerk en de rooms-katholieke St. Caharinakerk en de Lutherse kerk opgeblazen.

Voor hun aftocht over de Bergsche Maas bliezen Duitsers door de opmars van de geallieerden tal van hoge gebouwen op. De Duitsers deden dit om te voorkomen, dat deze gebouwen als uitkijkpost zouden worden gebruikt. Ondanks de bevrijding was de emotionele schade, door het overlijden van tien procent van de Heusdense bevolking, groot. Veel huizen waren vernield en de vesting moest opnieuw opgebouwd worden.

Een groep Heusdenaren vond tijdelijk onderdak in Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. In de nadagen van de Tweede Oorlog kregen ruim 1.700 vluchtelingen uit Nieuwkuijk en omgeving hier onderdak. Dat gold ook voor Fort Hedikhuizen waar daklozen gastvrij werden onthaald. Na de Tweede Wereldoorlog volgde in Heusden een herstelprogramma. Zo werd een nieuw stadhuis, Lutherse kerk en een rooms-katholieke Sint Catharinakerk gebouwd. De Hervormde Catharijnekerk werd voor een deel gerestaureerd.

Bijzonder is de heldendaad van Pastoor Mommers. Met gevaar voor eigen leven redde hij tijdens het opblazen van de Sint Caharinakerk het historische beeldje Maria van Heusden. Thans bezoeken velen Maria in de Stiltekapel. Ze vragen haar in deze Coronatijd om hulp.

