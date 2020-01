Stagiair Dominique uit Waalwijk genomineerd voor Musical Award

Dat vond De Bont een beetje gek. ,,Daar zomaar vrij voor krijgen? Er klopte iets niet.” En ineens was daar een gouden envelop. Vol ongeloof haalde ze de nominatie eruit. ,,Ik vind de nominatie heel eervol. Het voelt als een bekroning op mijn werk, ondanks dat ik nog niet zo lang bezig ben.”

Een plan B heeft Dominique niet voor als het in de theaterwereld niet lukt. ,,Dat zou ik echt heel erg vinden, want in het theater staan is echt iets wat ik moet doen. Zo voelt dat." Wel droomt ze ooit van spelen in een Netflix Original serie of in een film. ,,Een soort rol zoals Claire Foy. Zij speelt Queen Elizabeth in The Crown.”