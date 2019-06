Stamcafé van Michael van Gerwen Den Braai in Vlijmen is niet failliet: ‘We gaan er juist met volle bak weer tegen aan’

UPDATEVLIJMEN - Stamgasten van Café Den Braai in Vlijmen hoeven zich geen zorgen te maken. Café Den Braai bv in Vlijmen werd dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Den Bosch. Maar wie er een pilsje wil gaan drinken kan er gewoon terecht.

De bv mag failliet zijn, dat geldt niet voor het café, zegt eigenaar Marcel Junggeburth. ,,Sterker nog, we zijn ingrijpend aan het verbouwen om er weer volle bak tegenaan te gaan.”

Wat is er dan aan de hand? Na dertig jaar als caféhouder wilde Junggeburth het rustiger aan gaan doen. Drie jaar geleden deed hij de exploitatie van het café over aan een ander. ,,Maar dat is niet gelukt.” Het bleek nog niet zo eenvoudig om een dorpscafé draaiende te laten houden. De nieuwe eigenaar kon het niet bolwerken, weet Junggeburth. ,,Het pand was nog altijd ons eigendom dus hebben we het café per 1 januari van dit jaar weer terug over genomen.”

De bv van de tussentijdse exploitant is nu failliet gegaan. Junggeburth heeft daar als uitbater van het café niets mee te maken, maar vervelend is het wel. Omdat de bv de naam had van het café ontstaat er nu verwarring. ,,Maar wij gaan gewoon door.”