Stankoverlast leidt weer tot onderzoek bij Jonker Petfood: 'Wij doen er alles aan om de hinder te beperken’

Automobi­list komt weg met gebruik van lachgas, maar wordt in Waalwijk alsnog aangehou­den

26 juni WAALWIJK - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een lachgasgebruiker opgepakt. In eerste instantie kwam de man, die het lachgas in zijn stilstaande auto innam, er mee weg. Later werd de twintiger alsnog aangehouden.